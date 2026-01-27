ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【1月28日 関東の天気】接近しない南岸低気圧 【1月28日 関東の天気】接近しない南岸低気圧 【1月28日 関東の天気】接近しない南岸低気圧 2026年1月27日 19時5分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 1月28日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。・関東カラカラ空気継続中・14年ぶり完全凍結なるか?・関東に低気圧近づかず…・あすも空気の乾燥に注意 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, ネジ, 床暖房, 仏壇, 神奈川, 訪問介護, 東京, 横浜, 思いやり, 寺田屋