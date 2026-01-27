2026年1月25日、お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が自身のYouTubeチャンネルを更新。愛犬と戯れる姿を披露した。

参考：【写真】元同居人の愛犬・もずくに顔を舐められまくる銀次「夢中だよ」

ドンデコルテは2025年12月に放送された『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系）にて準優勝を掴み取った、注目のお笑いコンビだ。メンバーの渡辺は、お笑いコンビ・カゲヤマの益田康平と同居しており、ともに「それいけ益々荘」というYouTubeチャンネルを運営している。

今回は、昨年一緒に住んでいたというお笑いコンビ・からし蓮根のメンバーである伊織ラッキーが飼っていたという愛犬・もずくが登場。横になっている渡辺の上に乗り、ひたすら顔を舐める姿が動画になっていた。

もずくがずっと顔周りを舐めることに対し、銀次は「疲れないのかな」「あまりにもじゃない？」「どういうことなの」と戸惑っている様子。約10分ほど舐め続け、やっと解放された。動画は顔を舐められている銀次と、お腹を撫でられているもずくの映像がひたすら流れ、愛おしそうに過ごす様子で幕を閉じた。

今回の動画に視聴者からは「もう銀次の女やん」「銀次に夢中だよ」「銀次さんが減ってしまうくらい舐めてて草」「犬までメロつかせてるのか」といった声が集まった。

（文＝向原康太）