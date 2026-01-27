熱々の状態でかぶりつくのがベスト！


「2度と酒を飲まないと誓って3億回」。そんな呟きで始まる、髭バルこと中村孔介さんの晩酌レシピ動画は、多くの酒飲みたちの心と胃袋を鷲掴みにしてきました。冷蔵庫に残ったあまりもの、スーパーでつい買ってしまうレギュラー食材などを使って、晩酌のために作る料理の数々は、どれも魅力的！

その日の気分で、そのときある材料で自由な発想で作り出すレシピの中から、今回はより食欲を刺激する「スペアリブ」の作り方をピックアップします。

一見、凝ったように見えるけど、肉と調味料をあわせて焼くだけ。髭バルさんの手にかかれば、贅沢な逸品が手早く完成します。

髭バルさんいわく、

「ひとり晩酌といえど、しっかり気合を入れて作ります。自分の好きな素材を好みの味で調理する。自分を満たすために料理を作るってめちゃくちゃ尊いことだと思っていて。そういう料理の時間はとても大切で、日々の欠かせないエッセンスなんです」。

もちろんお酒との相性を考えることも忘れずに。それでは、自分を喜ばせる至高のスペアリブレシピをご紹介します。

中村孔介（髭バル）さん：

僕がインスタで発信しているのは、お酒との相性を考えた料理です。「ステーキには赤ワインでしょ！」「アヒージョには白ワインがマッチ」などなど、料理とのペアリングは必須です。そこをしっかり考えることで、料理もお酒もよりおいしく味わえると思うんです。

あとは、自称・ズボラな僕ですが、ポイントはちゃんとおさえるようにしています。チーズをバーナーであぶったり、ホットドッグのロールパンはバターをからませて焼いたり。ちょっとした一手間を加えることが、よりおいしく仕上げるヒケツです。1日を締める最後のひとときだからこそ、ワンアクションをプラスすることは大切ですね。

■◆スペアリブ

髭バル流スペアリブ。オリジナルソースがたまらない！


真っ白い皿に映える、スペアリブ。ソースをしっかりからませて、熱々の状態でかぶりつくのがベスト！

赤ワインとも相性抜群


材料（1〜2人分）

スペアリブ……300g

塩……適量

ブラックペッパー……適量

A

コーラ……100ml

マーマレードジャム……大さじ3

にんにくチューブ……少々

しょうゆ……大さじ2

ハチミツ……大さじ1

作り方

1　スペアリブは水気をふき 塩、ブラックペッパーをふる。

2　フライパンを中火で熱し、バター（分量外）を入れて溶かす。1を入れ、両面を焼く。

3　全体に焼き色がついたら、Aを入れてふたをし、15分蒸し焼きにする。

4　ソースがしっかり肉に絡んだら完成。

手づかみでかぶりつくのがマナー！


★メモ★

マーマレードジャムとコーラを入れることで、まろやかでコクのある味付けにランクアップ！肉も柔らかくジューシーに。

作＝髭バル（中村孔介）／取材・文＝弓削桃代／撮影＝布施鮎美

【著者プロフィール】

髭バル（中村 孔介）

酒好き、料理好きが高じて、インスタグラム（@higebar94）で晩酌メニューを発信。フォロワー数は12万人超(2026年1月時点)の人気料理系インフルエンサー。昨年12月中旬に初の著書『つくるのも、呑むのも、勝手気ままがいい！ “最幸”のおうち晩酌』が発売され、注目を集めている。

※本記事は髭バル（中村 孔介）著の書籍『つくるのも、呑むのも、勝手気ままがいい! “最幸”のおうち晩酌』から一部抜粋・編集しました。