ドジャースの山本由伸投手（27）が24日、都内のNIKE原宿で行われたトークイベント「WINNER’S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」に登場した。ナイキ公式Instagramではイベントの告知がされ、メジャーリーグでの日常や価値観の違いについて語る姿が注目を集めている。山本はイベント内で、MLB移籍後に感じた驚きや刺激について、自身の言葉で率直に明かした。

【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響

イベントでは、山本がメジャーリーグの過酷な移動事情に触れながら、「移動とかもすごいハードなんですけど、その中でも選手たちはめちゃくちゃ元気で。移動の飛行機でも騒いだり」と笑顔交じりに振り返る場面が映し出されている。さらに「刺激も超えて、なんか自分だけ疲れてる気がするなみたいな」と本音ものぞかせ、ハードな環境の中でもエネルギッシュに振る舞うチームメートとのギャップに、驚きを感じている様子だった。

【画像】ナイキイベントでトークショーに登場した山本（画像はNIKE公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「山本選手の貴重なお話を聞くことができてとても楽しかったです！ 杉谷選手の司会も素晴らしかったです ありがとうございました」「ワールドシリーズの裏話や備前焼きの話しなど、とても楽しかったです！山本由伸選手ありがとうございました」「最高でした」「Amazing stories」といった声が寄せられている。