クラブの投稿「消してください」。モンテDFが異例のお願い。決定的証拠ばっちり「こんなのあげられたら終わりです」
異例のお願いだ。
モンテディオ山形が１月27日にクラブの公式Xを更新。「午前練習終了直後、待っていたのは手荒い誕生日の洗礼......！」と綴り、同日に31歳を迎えたGK渋谷飛翔が、チームメイトからボトルの水をかけられる写真をアップロードした。
そのボトルは３本。２本は赤で、１本は青。このクラブの投稿を、川井歩が自身のXで引用し、次のように発信した。
「この後アクエリかけた奴だれだと渋くん探していたのでこんなのあげられたら川井終わりです。消してください」
26歳DFは守護神から問い詰められたのか...。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】決定的な証拠！ モンテ31歳守護神にアクエリをかけたのは？
