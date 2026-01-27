Aぇ! groupアルバムサブリード曲「Fashion Killa♡」MVティザー映像公開
Aぇ! groupが、2月25日にリリースする2ndアルバム『Runway』より、サブリード曲「Fashion Killa♡」のMVティザー映像を公開した。
■「Fashion Killa♡」MVはまもなく公開予定
一度耳にすると忘れられない中毒性のあるメロディに乗せて、煌びやかなジュエリーや洗練されたファッショナブルな衣装が映し出され、まもなく公開予定のMVへの期待が高まる内容に仕上がっている。
また、Aぇ! groupは、3月7日の名古屋公演を皮切りに、全国8都市30公演を巡るアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』をスタートさせる。
■リリース情報
2026.02.25 ON SALE
ALBUM『Runway』
■関連リンク
アルバム『Runway』詳細
https://www.universal-music.co.jp/aegroup/news/2025-12-19/
Aぇ! group OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/157
https://www.universal-music.co.jp/aegroup/