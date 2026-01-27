Aぇ! groupアルバムサブリード曲「Fashion Killa♡」MVティザー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aぇ! groupが、2月25日にリリースする2ndアルバム『Runway』より、サブリード曲「Fashion Killa♡」のMVティザー映像を公開した。

■「Fashion Killa♡」MVはまもなく公開予定

一度耳にすると忘れられない中毒性のあるメロディに乗せて、煌びやかなジュエリーや洗練されたファッショナブルな衣装が映し出され、まもなく公開予定のMVへの期待が高まる内容に仕上がっている。

また、Aぇ! groupは、3月7日の名古屋公演を皮切りに、全国8都市30公演を巡るアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』をスタートさせる。

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『Runway』

