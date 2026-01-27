日経225先物：27日19時＝330円安、5万3020円
27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比330円安の5万3020円と急落。日経平均株価の現物終値5万3333.54円に対しては313.54円安。出来高は2350枚となっている。
TOPIX先物期近は3548ポイントと前日比18ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.59ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53020 -330 2350
日経225mini 53025 -325 48915
TOPIX先物 3548 -18 3342
JPX日経400先物 31970 -170 226
グロース指数先物 703 -2 297
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3548ポイントと前日比18ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.59ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53020 -330 2350
日経225mini 53025 -325 48915
TOPIX先物 3548 -18 3342
JPX日経400先物 31970 -170 226
グロース指数先物 703 -2 297
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース