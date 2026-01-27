　27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比330円安の5万3020円と急落。日経平均株価の現物終値5万3333.54円に対しては313.54円安。出来高は2350枚となっている。

　TOPIX先物期近は3548ポイントと前日比18ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.59ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53020　　　　　-330　　　　2350
日経225mini 　　　　　　 53025　　　　　-325　　　 48915
TOPIX先物 　　　　　　　　3548　　　　　 -18　　　　3342
JPX日経400先物　　　　　 31970　　　　　-170　　　　 226
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　　-2　　　　 297
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース