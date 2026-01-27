現在コンビで活動している「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二（43）の妻で、タレントの瀬戸サオリ（38）が26日、Instagramのストーリーズを更新。子どもに作ったご飯を公開した。

【映像】イケメンと話題の息子や品数豊富なご飯

2017年12月に斉藤との結婚を報告し、2019年11月には第1子となる長男を出産した瀬戸。Instagramで長男の顔出しショットを披露すると、「めちゃくちゃ可愛い。お目目が綺麗」「イケメン。かっこいい!!!!」など多くの反響が寄せられていた。

しかし2024年10月7日、斉藤が性的暴行の疑いで書類送検され、この件についての謝罪や一部報道に対する声明を発表して以降、インスタグラムの更新は途絶えていたが、2026年1月3日、およそ1年3カ月ぶりにInstagramを更新。手作りおせちが並ぶ食卓を披露していた。

品数豊富な子どものご飯披露

26日に更新したInstagramのストーリーズでは、「毎日の子どもご飯」とし、鶏もも肉の炒め物やコーンバター、もやしのナムル、豆腐と長ネギの味噌汁、タイめしなどが並んだ品数豊富なご飯を公開している。（『ABEMA NEWS』より）