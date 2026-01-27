¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¡Ä¡×¥Ê¥À¥ë¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤ò»ëÄ°¡¡¡È¿ä¤·¡É¤âÌÀ¤«¤¹
°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ê¥À¥ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË25:58¡Á °ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡Ù
20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿timelesz¤ª¤¸¤µ¤ó´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡¢¤ï¤é¤Õ¤Â¤Ê¤ë¤ª¤Î¸ýÅ«¤Ê¤ë¤ª¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¤ß¤Á¤ª¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢timelesz¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡Ötimelesz¤ª¤¸¤µ¤óÂèÆóÃÆ LIVEÊÔ¡×¤ò¼Â»Ü¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¡¢¤ß¤Á¤ª¤¬º´Æ£¾¡Íø¤Ë°¸¤Æ¤¿¡ÈËÜµ¤¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡É¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Á¤ª¤¬¡¢¡Öº´Æ£¾¡Íø·¯¤¬¥é¥¸¥ª¤Ç¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÊó¹ð¡£¥Ê¥À¥ë¤«¤é¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¤ß¤Á¤ª¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤é¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¸½¼Â¤«Ì´¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢Éâ¤«¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°²ó¤Î´ë²è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡¢timelesz project(ÄÌ¾Î:¥¿¥¤¥×¥í)¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¤ß¤Á¤ª¤È¸ýÅ«¤Ê¤ë¤ª¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¡!¡×¤È¥Ê¥À¥ë¤ËÊú¤¤Ä¤¡¢Âç´î¤Ó¤¹¤ë¡£¡ÖÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸ýÅ«¤«¤é¡ÖÃ¯¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¾¾Åç¤¯¤ó¡×¤È¾¾ÅçÁï¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿ä¤·¤ò¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö(¶¶ËÜ)¾À¸¤¯¤ó¤È¤«¤â¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡Ù¤Ï¡Ö¸ÄÀÅª¥Ü¥¤¥¹¤È¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¡×¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤Î¥É¥Ã¥¥êÂåÉ½¡×¡Ö¸ý¤ò³«¤±¤Ð°¸ý¡¦±³¡¦¸À¤¤Ìõ¡×¡Ä¡Ä¥¯¥º¥¥ã¥é¤À¤±¤É¿Íµ¤¥â¥Î¤Î°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ê¥À¥ë2¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¿Í´Ö¤Î¶È¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÉÈÖÁÈ¡£
