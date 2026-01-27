市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。きょうは少し寒さ緩みましたが、また寒気がやってくるんですね。



小野 和久 気象予報士：

先週ほどではないものの、あさって29日からは、雪の強まりに注意が必要です。

小野：

29日・木曜日、30日・金曜日は大雪の可能性があります。ともに大雪の原因となる雲の帯・JPCZや、石川県特有の「沿岸収束」という現象が発生しそうです。





あす28日の予想天気図です。

小野：

この冬型の気圧配置と大雪の目安となる寒気は、週末まで続くでしょう。



あす28日からの雪と風の予想です。

小野：

あす28日は山陰にJPCZが発生する予想で、石川県内沿岸は雪の見込です。



市川：

あさって29日になっても加賀地方の沿岸には、ずっと雪の範囲が残ってますね。



小野：

これは、先週水曜日・21日の大雪の原因となった石川県特有の風のぶつかり合い「沿岸収束」ですが、今回は、30日・金曜日の夜には、雪は落ち着いてくると思われます。



24時間に予想される降雪量です。

小野：

平地と山地、あまり変わりません。あさって29日夕方まで、平地の多い所で加賀・能登ともに30センチ、29日から30日・金曜日夕方までは、加賀で 30センチ、能登で 20センチです。



市川：

先週みたいな降り方は、もうこりごりですよね。



小野：

情報は常に変わりますから、最新の情報にご注意ください。

