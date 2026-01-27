NHK『あさイチ』、超イケメンなのに「ほとんどクズ男役」俳優が料理コーナー登場…“エプロン姿”での慣れた手つきに驚き

1月27日、博多華丸・大吉と鈴木奈穂子アナがMCをつとめるNHK『あさイチ』に、俳優の竹財（たけざい）輝之助が出演した。

といってもトークのゲストではなく、登場したのは「みんなごはんだよ」の料理コーナー。竹財は「竹」の文字がプリントされたエプロン姿で登場した。生放送で料理を披露するのは初めてのため、緊張した面持ちで「手が震えています」と言いつつ、見事な包丁使いを披露。ゲストの八嶋智人は「お料理やってる人の手つきですね」と感心したほどだった。

子供のころから目玉焼きを作ったり、大学時代はイタリア料理店でバイトしたりしていたという竹財。「パリパリチキン」と「瞬間蒸し野菜」の2品を見事に作り上げると、試食したニッチェの江上敬子と近藤くみこは目を丸くして「おししい！」と驚愕。八嶋も「野菜が本当においしいから、野菜嫌いな人もモリモリいけます」と絶賛した。

そんな竹財に、Xでは

《夜勤終わってあさイチつけたら竹財さんが料理作ってて思わずテンションぶち上がるなどした》

SNSには喜びの声が溢れたが、一方で意外な指摘も相次いだ。

《あさイチで竹財輝之助さんがお料理をしていて爽やかでかっこいい。何故いつもクズ役なんだろ？不思議なんですけど》

と、「クズ役」というキーワードが……。

「竹財さんは熊本出身の45歳。大学時代からモデルとして活動し、2004年の『仮面ライダー剣』（テレビ朝日系）で俳優デビューします。以降、多数のドラマや映画に出演してきましたが、やたらと多いのが“クズ男”の役です。近年だけでも『夫の家庭を壊すまで』、『夫よ、死んでくれないか』（ともにテレビ東京系）、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（フジテレビ系）などで、見事なクズ男を演じています。あまりにもそんな役柄が多いので、“クズ男職人”“令和のクズ俳優”と言われることもあるほどです」（芸能記者）

竹財は2025年6月、バラエティ番組『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）に出演。MCの千鳥・大悟から「甘い顔でクズ（役）が似合いそう」と言われ、「良かったです。多分、役者人生の3分の2ぐらいはクズをやってきてるんで」とまんざらではない様子で語ったこともある。

現在はドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）と『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）にレギュラー出演している竹財。『東京P.D.』では警視庁広報課の主任だが、社内不倫がバレて異動、女性記者に情報がほしいと頼まれると断れないという、いかにもな役柄。『パンチドランク・ウーマン』では、息子に殺されるも謎の多い人物を演じている。

今後も「イケメンだけどクズ」な役で大活躍を続けそうだ。