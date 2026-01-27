人生に迷った50代がもう一度前を向く物語に――古沢良太氏『ラムネモンキー』の脚本に込めた“大人のスタンド・バイ・ミー”
●アイデアの落書き→漫画→ドラマ脚本に
「取り戻せ! あの謎と情熱に満ちた世界を」──1988年、日本がまだ好景気に沸いていた時代に中学時代を過ごした少年3人が、51歳となり、37年ぶりに再会したことから始まるフジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FODで配信／FODで次話先行配信)。脚本を務めるのは、『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』『デート〜恋とはどんなものかしら〜』『どうする家康』など数多くのヒット作を生み出した古沢良太氏だ。
実はこの作品、古沢氏によれば、「僕が落書きのように描いていた漫画が原作になります」とのこと。本作の主人公3人同様、「自分もオタクだった」と語る同氏に、作品の裏話や今後の見どころについて聞いた。
(左から)大森南朋、津田健次郎、反町隆史 (C)フジテレビ
主人公は、吉井雄太(通称ユン／反町隆史)、藤巻肇(チェン／大森南朋)、菊原紀介(キンポー／津田健次郎)。1988年、中学時代は映画研究部でカンフー映画制作に夢中だった彼らも、今や51歳。「こんなはずじゃなかった」と三者三様に人生に行き詰まりを感じていた。そんなある日、「丹辺市の建設現場から人骨発見」のニュースが。
少年時代を過ごした町の名前に心がザワついた紀介は2人に連絡し、37年ぶりに3人が再会する。昔話に花が咲く中、中学時代憧れだった顧問の女性教師の記憶が曖昧になっていることに気づき…。映画研究部の集合写真と共に掘り出された紙には“行方不明”の文字も。「俺たち、なんか大事なことを忘れてない…!?」。3人は、顧問教師の謎の失踪事件を追い始めるが…。
○UFOは「今後に多分、生きてくる」
──本作を書こうと思った経緯を教えてください。
かなり珍しい、面白いパターンから始まりました。まず、僕自身の年代である80年代の中学生の話を書いてみたいという想いがありました。それと、“大人の『スタンド・バイ・ミー』”のような作品もやってみたいとずっと考えており、メモ程度の断片的なアイデアとして、それを漫画のような落書きとして残すという作業を個人的にやっていたんです。
具体的には一昨年から翌年にかけて、企画書のようなものとして、プロデューサーの成河広明さんにお渡ししたんですが、その時に成河さんが「その漫画を原作にしては?」と提案してくださったんです。そこから漫画として組み上げていき、それを原作として脚本にしていったという形です。
──それは、かなり特殊ですね。
はい。やったことがないパターンでしたので、僕自身も面白いなと思って進めていきました。
──主人公3人のわちゃわちゃした80年代サブカルネタの会話がとても面白いです。ガンダムの女性キャラネタであったり、カンフーネタであったり。
ありがとうございます。あれはほぼ僕の記憶を元に書いているので、単に80年代トークとして楽しんで見ていただければと思っているのですが、実は、意外とその会話の中に、本筋に関わる事柄を潜ませているんです。
──そうだったんですね!
ですから、会話を楽しみながら見ていただき、何か違和感を覚えたら、実はそれがその後の謎解きにつながっていることもあるかもしれません(笑)
──それは見逃せませんね。あと、第1話だと冒頭にUFO、第2話だとカンフー…というふうに、個人的には映画『未知との遭遇』や『竹取物語』、また主人公の通称からもジャッキー・チェン、ユン・ピョウ、サモハンキンポーなどが出演した『プロジェクトA』や『酔拳』など、さまざまな当時の映画のオマージュがあるようにも感じました。あれは今後も…?
出てくると思います(笑)。同時に、そのUFOは今後に多分、生きてくると思うし、そういう中二病的な子どもの妄想のような、記憶が曖昧な妄想に書き換えられているという要素が、毎回の一つの仕掛けになっているので、楽しみにしていてもらいたいです。
(C)フジテレビ
●主人公3人にまぶした「僕の“一部分”の要素」
(C)フジテレビ
──主人公の3人のキャラクターは、どのようにして作られたのでしょうか。
まずは等身大のキャラクターであることを大前提に置いています。50歳にもなると、人生につまずいたり、迷ったりする経験を積んでいる人は多いと考えました。例えば、がむしゃらに頑張っていた若い頃があり、失敗をするとこっぴどく叱ってもらえたりしていたと思います。ところが、今は誰も怒ってくれない。昔は失敗も笑って許してもらえていたのが、許してもらえない。
そういう年代に入り、おそらく、若い頃のエンジンがすでにガス欠になって、この後どこを向いて生きていけばいいのか、分からなくなっている方もたくさんいるのではないかと思い、そういう大人たちが、もう一度前を向くために忘れ物を取りに行くというお話にしたかったんですね。ですから、あまり突飛なキャラクターにせず、どこにでもいそうな人であることをまず心がけました。
──ご自身を投影している部分もあるのでしょうか?
ありますね。3人とも、みんな、僕の“一部分”の要素が入っていると思います。実は僕も中学生時代、いわゆるオタク気質のようなところがあり、漫画を描いたりしていたのですが、それは絵が上手いキンポーに受け継がれていますし、チェンに関しては、いろいろなこじらせたこだわりを語っていますが、あれも中学生時代の僕が言っていたようなことです(笑)
中学生時代、僕は漫画家になりたかったんです。そこで手塚治虫先生の「漫画を描きたければ漫画ばかり読んでいちゃダメだ」という言葉に影響を受けて、さまざまな映画やドラマをレンタルビデオ店で借りて見ていました。例えば『傷だらけの天使』や『前略おふくろ様』のような70年代のドラマや、あと生意気にも、アンドレイ・タルコフスキーの映画なんかも見てたなぁ…(笑)
──タルコフスキー! 映像の詩人と呼ばれる、旧ソ連の映画監督ですね。映像美と裏腹に非常に難解かつ、世界的評価も高い監督で、今も語り継がれています。『惑星ソラリス』や『ストーカー』などが代表作ですよね。確かに一時期、タルコフスキー監督は、それを見ていれば映画通を着取れるという便利なアイコンにもなっていました。まさしく、中二病的なところがあったのですね(笑)。言われてみれば、チェンのこじらせとマッチします。
そうですね。ただ、80年代というのは、「オタク」という言葉は、蔑(さげす)む呼び方でした。今のようにポジティブに捉えられておらず、「オタク」と言われることがすごく僕も恐怖でした。なので、オタクには見られたくなかったし、スポーツもやっていたので、体育会系っぽい振りをしていた中学生でもありました。ただ、当時の80年代トレンドなどにはあまり興味を持てなかったですね。
──だから、劇中の80年代の話題がサブカルよりでもあるわけですね。
しかし、80年代の魅力はそのトレンドにもあり、例えば何かヒット作があれば日本全体を巻き込み、皆が共通の話題として取り上げられていた時代だったということも一方では挙げられると思っています。翻って昨今は、インターネットの普及の影響もあるのか、ユーザーの好みが細分化されており、全国的なヒットというものや、その世代共通の話題というものがあまり見られなくなった。80年代を舞台設定にするというのは、そういった共通の話題が皆にあったことから、皆一様に懐かしさを感じてもらえる良さはあると感じています。
(C)フジテレビ
○後半はミステリーの謎解きが全面的に
──主人公3人を演じているキャストの皆さんについてはどう思われますか?
まずユンは、ある種勝ち組の人生を歩んでいたのに、つまずいてしまったキャラクター。それを演じてくださる反町さんはまさにスター街道を歩んでこられましたが、年を重ねられてまたさらに素敵な俳優さんになられたと感じています。圧倒的スターであるからこそ、どう挫折した男を演じてくれるか、今後もとても期待を寄せています。
チェンは本当にこじらせたオタク。先ほども言った通り、チェンが言いそうなことは、僕が中学生時代に言ってきたようなことなんですけど(笑)、大森さんという存在そのものが、いい意味でサブカル臭のようなものを全身にまとってくださっている。それがうれしかったですね。
キンポーは、決断しなきゃいけないことを、周りに気を遣ってなかなかやれてこなかった人物。その優しさ、周囲への気遣い…そういったキャラを津田さんがさまざまに提案して演じてくださっていて、お三方とも、旬の俳優さんだけが持っているパワーのようなものもあり、それが作品に魅力を与えてくれていると感じています。
──ちなみに、古沢さんも中学時代のご友人と再会されたら、あのような会話になるのでしょうか?
実際には会えていないんですけれど、もし会えたら、そうなっているんじゃないかな、と想像しながら書いています。
──コメディや人間ドラマとしても楽しく、懐古的な楽しみもあり、さらには担任の先生の失踪、発見された人骨などのミステリーと、多くのエンタメが詰まっている作品です。
特に前半部分は、そういった人間ドラマ部分を大事に描いていき、後半からはミステリーの謎解きが全面的に出てくる予定です。皆さん、見られる方がさまざまな楽しみ方をしてくださるとうれしく思います。
(C)フジテレビ
●古沢良太2002年に『アシ!』で第2回テレビ朝日21世紀新人シナリオ大賞を受賞し、脚本家デビュー。『ALWAYS 三丁目の夕日』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞。映画『キサラギ』、『探偵はBARにいる』シリーズ、ドラマ『リーガルハイ』シリーズ、『デート〜恋とはどんなものかしら〜』、『コンフィデンスマンJP』シリーズ、NHK大河ドラマ『どうする家康』、劇場アニメ『映画ドラえもん のび太と空の理想郷』などを手がけている。
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら
