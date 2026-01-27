市川 栞 キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。

北國新聞・野口 強 論説委員：

2025年に日本を訪れた外国人客が、初めて4000万人を突破し、過去最多を更新しました。円安の他、航空路線が増えたことを背景に、幅広い国や地域から訪れたようです。そうした中で、イギリスの公共放送BBCが選んだ「今年訪れるべき世界の旅行先20カ所」の中に、何と日本で唯一、石川県が選ばれました。押し寄せる訪日客にどんなアピールができるでしょうか。





そこで、きょうのテーマは、こちら。

野口さん：

「訪日客4千万人 北陸観光に熱視線」。

このドカ雪の中でも、兼六園では大はしゃぎする外国人旅行者の方がいましたが、集計を見ると、訪日したのは、過去最多だった2024年に比べて16％増えて推計約4270万人。

市川：

1年間で日本の人口の3分の1ほどの外国人が、日本に来ていることになりますね。



野口さん：

宿泊や買い物などの消費額も速報値で約9兆5千億円で、こちらも過去最高を更新したそうです。ただ、高市首相の台湾有事を巡る発言に中国が反発し、国民に日本への渡航自粛を呼びかけたことから、12月の中国からの客は、前年と比べて45％も減りました。対照的に、オーストラリアを含めた欧米からの客は、年間22％増えています。



市川：

この先は、欧米系の観光客の誘客にも、一段と力を入れていく必要があるでしょうね。



野口さん：

そうした中で、北陸にとって願ってもない援軍がこちら。



1つ目の目からウロコです。「BBCおススメの旅 世界の20選に石川」。

野口さん：

BBCは世界に取材網を持つ影響力の大きいメディアですが、兼六園や金沢城公園などの観光地や伝統工芸が高い評価を受け、輪島の白米千枚田も取り上げられました。記事では、地震で大きな被害を受けた能登は、地域の再生につながる観光客の誘致に力を入れているとして、海産物や輪島塗、能登の地酒などを紹介しています。



市川：

伝統文化に、復興支援という要素が加わったんですね。



野口さん：

石川への誘客効果に厚みが増したと言えそうです。実は去年の1月、アメリカのニューヨーク・タイムズが、世界の旅行先として「行くべき52カ所」の一つに富山市を選んでいて、おわら風の盆やガラス美術館などを紹介しています。これが紹介された後、富山市は、市内のホテルの外国人宿泊数が、前の年の同じ時期より37・8％増えたそうです。



市川：

大きなアピール効果があったんですね。



野口さん：

またBBCに関して言えば、5年前、石川県能登町がコロナ対策の交付金で作ったモニュメント「イカキング」について、巨費を投じた町に批判が出ていると紹介したことが逆に話題を呼び、1年余りで制作にかかった約2700万円の 22倍の経済効果を生んだと言われています。



市川：

世界的メディアに取り上げられるだけで、人を呼び寄せる大きな効果を生みますね。



野口さん：

では、2つ目の目からウロコです。「北陸へのレアな旅 カレーの店も発信」。

野口さん：

欧米の有力メディアが、魅力ある旅先として北陸にスポットを当てるのは、日本を訪れたことがあるインテリ層の間に、ありきたりでない旅のニーズが高まってきたことが挙げられます。



市川：

ジャーナリストも、広い視点で日本の良さを掘り下げようとしているんですね。



野口さん：

去年秋に金沢を特集したオーストラリアの有力新聞オーストラリアンが、伝統文化だけでなくカレーやラーメンのおいしい店を取り上げていることからも、そんな傾向が見て取れます。来た人に良い印象を持ってもらうためにも、オーバーツーリズム対策は重要です。金沢市では、観光客が集中する茶屋街や近江町市場の、混雑状況が分かるライブ映像の公開を始めました。



市川：

スマホを見ながら、観光スポットを回る訪日客にとって心強い情報源ですよね。



野口さん：

訪れた土地のイメージアップにもつながるでしょうね。

野口さん：

衆議院選挙がスタートしました。地域を活気づけるという意味で観光も重要なテーマです。北陸としては、東京と関西を北陸新幹線で結ぶ新ゴールデンルートの実現が大きな課題です。政治の役割に負うところが大きいですから、大阪へつなぐルートについても、前向きな議論を期待したいですね。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。

