ローソン、1月27日発売の注目商品を紹介 - 銀座煉瓦亭監修のグラタンなど3品
ローソンは1月27日より、老舗洋食店「銀座煉瓦亭」監修のグラタンなど、新商品3品を発売している。
ローソン「銀座煉瓦亭四代目監修 昔懐かしマカロニグラタン」
1月27日以降に購入できるローソンの新商品3品をピックアップして紹介。
まずは、東京・銀座の老舗洋食店「銀座煉瓦亭」が監修した「銀座煉瓦亭四代目監修 昔懐かしマカロニグラタン」が登場。なめらかなソースとロングマカロニがよく絡み、芳醇なチーズを楽しむことができる。価格は599円。
ローソン「スープ激うま!濃厚担々味ラーメン」
また、ローソンオリジナルのカップラーメンに「スープ激うま!濃厚担々味ラーメン」が仲間入り。濃厚な練りごまのコクと豚骨の旨みが特長の担々味スープを楽しむことができる。105g(めん65g)入りで、価格は238円。
ローソン「ミルクたっぷり ホワイトモカ」
ローソンオリジナルドリンクからは、生乳を50%以上使用した「ミルクたっぷり ホワイトモカ」が登場。ピュアチョコレートを使用した柔らかな甘さのホワイトモカとなっている。240ml入りで、価格は228円。
ローソン「銀座煉瓦亭四代目監修 昔懐かしマカロニグラタン」
ローソン「ミルクたっぷり ホワイトモカ」
