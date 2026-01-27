保護子猫が巣立って5ヵ月…大きくなった子猫が会いにきてくれました！当時の思い出や立派に成長したこさめちゃんの姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は7万4000回を超え「無事に大きくなって、良かったですね！」「元気な美人さんになっていて驚きです」「訪ねてきてくれて嬉しいですね」といったコメントが集まっています。

【動画：泣いてお別れをした『保護子猫』→5か月ぶりに再会した結果……胸を打つ光景】

劣悪な環境から保護された子猫

YouTubeアカウント「猫と人間の家族」に投稿されたのは、里親さんの元へ巣立った子猫との再会の様子です。投稿者さん家族は以前、劣悪な環境で生まれた子猫たちのうちの1匹を預かったのだそうです。保護子猫は心配になるほど体力がありませんでしたが、少しずつ元気になったのだそう。

子猫の名前は「こさめ」ちゃん。こさめちゃんは投稿者さんの娘のジョアちゃんによく懐いていたそうです。ジョアちゃんは、子猫の洗い方を勉強して、こさめちゃんのシャンプーをしたといいます。その後、こさめちゃんの里親さんが見つかり、涙のお別れをしたそうです。

巣立ちから5ヵ月。里親さんと共に再び我が家へ

こさめちゃんとのお別れから5ヵ月。なんと、こさめちゃん一家が会いに来てくれたそうです。久しぶりの再会に、こさめちゃんもジョアちゃんも照れている様子だったといいます。こさめちゃんにおやつをあげて交流を深めたあとは、かつて育った部屋へ。5ヵ月前とは見違えるほど大きくなった体で、思い出の部屋を探索していたそうです。

成長した姿に溢れる感謝

投稿者さん家族は、大きくなったこさめちゃんを見ながら、子猫時代に一緒に寝て過ごしたことや、おもちゃに怯えていたときのことを思い出していたそうです。5ヵ月の時を経て、立派な白猫へと成長したこさめちゃん。投稿者さんは、幸せに暮らすこさめちゃん一家との再会を通じ「あの時の判断は間違いじゃなかった」と感謝の気持ちを明かしていました。

動画には「ジョアちゃんが涙をこらえているシーンは、今見ても涙が出ちゃいますね」「こさめちゃんホントに大きくなりましたよね」「優しい家族に出会えて本当に良かったですね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「猫と人間の家族」では、投稿者さん家族と猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「猫と人間の家族」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。