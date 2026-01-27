猫がくつろいでいたので後ろから見てみると...？あまりにもリラックスしすぎた体勢が可愛くてたまらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で107万回表示を突破し、「香箱もどき可愛い」「メチャ可愛」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：くつろいでいた猫→後ろから見たら…思わずカメラを向けた『可愛すぎる光景』】

全力でリラックス

Xアカウント「城主ペネロペ」に投稿されたのは、猫の『おキャット様』。

おキャット様というのはSNSでのあだ名なのだそう。敬称がつくほど敬愛されているおキャット様。この日も気ままにのんびりとしていたのだといいます。

香箱座りのような姿勢でゆったりとしていたというおキャット様。投稿主さんがおキャット様の後ろ側からよく見てみると、予想外のくつろぎ方をしていることに気づいたといいます。

なんとおキャット様は後ろ足を放り出してリラックスしていたのだとか。もっちりしたまん丸ボディから小さな足が見えており、キュートな肉球が丸見えになっていたとのこと。足を折りたたんでいないとすぐには動けないでしょう。それでも、そんな必要はないと言わんばかりのくつろぎ方に、おキャット様が心から安心しているのだと感じました。

他の投稿では、おキャット様がのびのびとへそ天でくつろいでいる様子が見られました。お家の居心地の良さにすっかり野生を忘れてしまったおキャット様なのでした。

くつろぐ姿が大人気

まったりとくつろぐおキャット様の姿を見た方たちから「あんよとモッチリボディが…素敵なコラボ」「大福ボディからのお御足最高すぎる」などの声が寄せられていました。

足が「身体に対して小さくないか？」という声もありました。きっと安心できる居場所で素早く走る必要性がなくなり、体が大きくなってしまったのでしょうね。微笑ましい限りです。

Xアカウント「城主ペネロペ」では、おキャット様の愛らしい姿がたくさん投稿されています。今日もおキャット様は、のんびりと過ごしていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「城主ペネロペ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。