

i-dle

i-dle（アイドゥル）が27日、2026年一発目の新曲となるデジタルシングル「Mono（Feat. skaiwater）」をデジタルリリースし、本格的な活動をスタートさせた。

【動画】i-dle「Mono (Feat. skaiwater)」Official Music Video 「Mono（Feat. skaiwater）」は、イギリス出身のラッパーskaiwaterがフィーチャリングとして参加。独特な音色とラップで注目を集めるskaiwaterと、K-POPトップガールズグループのコラボレーションは、グローバルなヒップホップファンの間でも大きな関心を集めており、音楽の本質に向き合うi-dleの思考と情熱が込められた楽曲。「Queencard」に代表される華やかなスタイルとは対照的な、ミニマルで洗練されたビートが印象的で、他人の視線から離れ、自分自身の本質に耳を傾けるべきだというメッセージを、簡潔かつ明確に伝えている。 楽曲公開と併せて発表されたMusic Videoは、ブラックとホワイトを基調とした背景の中で、独自の映像美が際立つ作品に仕上がっている。巨大な円形キャンバスの上でそれぞれのパターンを描き、人々の中で自分だけのリズムを歌うi-dleの姿が描かれているほか、メガクルーが登場する圧巻のダンスシーンも見どころだ。 また、i-dleは韓国・ソウル公演（2月21日＆22日）を皮切りに、ワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を開催。その後、台北、バンコク、メルボルン、シドニー、シンガポール、横浜、香港など、アジアおよびオセアニア地域の主要都市を巡る予定で、日本は横浜Kアリーナ横浜での2DAYS公演を行うことが既にオフィシャルより発表されている。追加都市および公演日程は今後発表される予定となっている。