Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月27日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は首位を走るEX風林火山。これまで＋951.1ポイントと2位以下を引き離して独走状態。この試合でトップを取れば、もれなく昨シーズンの赤坂ドリブンズに続き、2例目となる＋1000ポイント突破となる。

【映像】EX風林火山、＋1000ポイント突破なるか

開幕からしばらくして絶好調モードに突入したEX風林火山。その勢いは衰えず、ついにプラスが900ポイント台まで積み上がった。目前に迫る＋1000の壁。先発する二階堂亜樹（連盟）は監督自ら大台到達にチャレンジする。

【1月27日第1試合】

EARTH JETS・逢川恵夢（協会）個人28位 ▲110.9

EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）個人7位 ＋188.2

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人8位 ＋167.0

BEAST X・下石戟（協会）個人2位 ＋401.1

【1月26日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋951.1（84/120）

2位 BEAST X ＋392.4（86/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋330.6（86/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋130.6（86/120）

5位 TEAM雷電 ＋114.2（86/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲34.9（84/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲132.9（86/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲337.3（84/120）

9位 EARTH JETS ▲633.0（86/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲780.8（88/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

