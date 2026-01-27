衆議院議員選挙が1月27日に公示された。日本維新の会・吉村洋文代表の「第一声」は東京・千代田区。自由民主党の高市早苗総裁と演説した。

吉村代表は「高市さんが昨年10月、（自民党）総裁になられました。当時我々は野党でした。悩みました。その中で高市さんと話をして、日本を前に進めていきたい、前進させていきたい、その熱い思いを直球を受け止めました」と話し、「昨年の臨時国会で総理を決める選挙のとき、自民党以外で総理にふさわしい、高市早苗と書いたのは日本維新の会だけなんです皆さん。何でか、高市さんが総理にふさわしいと思ったからなんです」と訴えかけると、聴衆からは大きな拍手と歓声が沸いた。

続けて「確かに僕たちは宗教、創価学会に後押しされてません。そんなに票はないかもしれません。でも我々は絶対に逃げません。高市さんを孤立させません、日本を孤立させない、日本を前に進めていくこの覚悟で今我々はこの場に立ってるんです」「日本維新の会は絶対に逃げずに高市さんを支えていく。そしてなかなか自民党では進まなかった改革、中に入ってアクセル役になって日本の政治を前に進めていきます」と訴えた。（ABEMA NEWS）