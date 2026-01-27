【福フェス】マキシマム ザ ホルモン、寒さも吹き飛ばす熱々ステージ
音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の初日が24日、みずほPayPayドーム福岡で開催。ロックバンドのマキシマム ザ ホルモンが登場した。
【写真】圧巻のパフォーマンスを披露した『福フェス』出演者たち
ドームなのに肌寒い会場。初年度に続き、2度目の出演となるが、ナヲはみずほPayPayドーム福岡が寒かったことを思い出し、暖房費が「1時間400万円」であることも思い出したそう。そんな中、今回は暖房費を福岡ソフトバンクホークスが出してくれたこともぶっちゃけると、ダイスケはんは「野球も暖房も日本一や！」と感謝していた。その後は、ホルモンらしさあふれるサウンドで寒さも吹き飛ばしていた。
『福フェス』は、福岡ソフトバンクホークス、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング、BEAMSの3社がプロデュースする音楽フェス。今年で5回目となり、新春の福岡を彩る定番フェスとなっている。
また、福フェスの5回目の開催を記念した“福フェス5th ANNIVERSARY企画”の一環として、24日公演の終演後に「“福フェス5th 企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜」が行われた。
■FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive出演アーティスト
【DAY1：1月24日】
・THE ORAL CIGARETTES
・coldrain
・櫻坂46
・Chevon
・Novelbright
・ハルカミライ
・PEOPLE 1
・04 Limited Sazabys
・BLUE ENCOUNT
・HEY-SMITH
・マキシマム ザ ホルモン
・MAN WITH A MISSION
・“福フェス5th企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜 てんぷらDJアゲまさ a.k.a. 小野武正（KEYTALK ／ Alaska Jam）
GUEST ARTIST：田邊駿一（BLUE ENCOUNT）・寺中友将（KEYTALK）
【DAY2：1月25日】
・ano
・[Alexandros]
・キタニタツヤ
・CUTIE STREET
・Creepy Nuts
・クリープハイプ
・go!go!vanillas
・sumika
・This is LAST
・My Hair is Bad
・マルシィ
・RIP SLYME
