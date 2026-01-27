瀧本智行氏、“細木数子”描くドラマの監督の打診を断っていた 撮影中には涙する場面も
映画監督で脚本家の瀧本智行氏が27日、都内で行われたNextのラインナップ発表会『Next on Netflix 2026』に参加した。俳優の戸田恵梨香を主演に迎え、占い師・細木数子さんの半生を描いたドラマの監督打診を当初、断っていたことを明かした。
【動画】瀧本監督、2度断ったオファーの理由「細木数子さんが嫌いだった」
瀧本は4月27日から世界独占配信されるNetflixシリーズドラマ『地獄に堕ちるわよ』で監督を務めたが、主演の戸田とのトークセッションの中で、監督打診のオファーを“2度”断っていたと明かした。その理由について「嫌いだった」と本心を隠すことなく語ったが、本作プロデューサーの岡野真紀子氏から「そういう人が撮った方が絶対に面白いものになる」との言葉や、戸田の俳優としての魅力に後押しされ、引き受ける決意を固めたと語った。
そうして始まった撮影。つい先日に最終回までが完成したそうだが、瀧本氏は「もう最後の15分間は、我ながら震えながら見ておりました」と告白。さらには晩年のシーンの際には監督自ら涙を流したことも明かされ「戸田恵梨香演じる数子に思い入れをもった」と語った。
最後には「色眼鏡を持って見られる方、怖いもの見たさに見たいという方もいると思う。見てもらった後は本当に思ったことを言ってもらっていいので、一人でも多くの人に見てもらいたいですね」と呼びかけた。
「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈な決め台詞で一世を風靡した細木さん。著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立し、2000年代には社会現象を巻き起こした。一方で、40代半ばで占い師となるまでの経歴は謎に包まれており、その波乱に満ちた半生が今回初めて映像化される。
