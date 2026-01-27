藤岡弘、次女・天翔天音が「美しすぎる」仮面ライダーに変身 父と特訓→変身後に大反響…タイトなボディスーツに身を包み
俳優・天翔天音（20）が、27日までに自身のXを更新し、「仮面ライダーアインズ」に変身する姿を披露した。
【写真・動画】藤岡弘、次女・天翔天音、父から特訓受ける姿→仮面ライダーに変身
「ガールズリミックス」シリーズの集大成となる第4弾『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』が、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で1月25日に配信開始。劇中では、三日月ナユタ（天翔）が、仮面ライダーアインズに変身する。
演じる天翔は、『仮面ライダー』で本郷猛／仮面ライダー1号を演じた藤岡弘、の次女。藤岡ファミリーでは、長男の藤岡真威人も映画『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』で本郷猛／仮面ライダー1号を演じている。
天翔はXで「父に変身ポーズの特訓をしてもらった日 ありがとう..」と父・弘、に変身ポーズを習う様子のほか、「1号から受け継ぎ変身しました」と動画を公開。「この作品が沢山の方へ届きます様に..！」とメッセージをつづり、仮面ライダーアインズのタイトなボディスーツを着用したままマスクを脱いだ姿も披露している。
ファンからは「祝え！初代ライダーの遺伝子を受継ぎし、真の仮面ライダーのまさに生誕の瞬間である」「リアルタイムで1号ライダーを観ていましたので感無量です」「可愛さ可憐さの中にお父様譲りの凛々しさ！素敵です！」「美しすぎるライダーと言っても過言ではない」など、多数の声が寄せられている。
