BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が26日に放送され、元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）、元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）というPL学園、同志社大を通じた1学年違いの先輩、後輩コンビがそろってゲスト出演。片岡氏が阪神でプレーしていた2006年に現役引退を決意した瞬間を明かした。

1991年ドラフト2位で日本ハム入りし、2001年オフにFA宣言して阪神に移籍。2006年限りで現役引退するまで通算1425安打、164本塁打したスラッガーだった片岡氏だが、引退を決意したのは打撃ではなく守備で失策をした時だったという。

「僕、引退を決めたのはエラーして決めましたよ、打てないよりも。7月に…横浜戦ですよ。今年から（DeNAの）2軍監督になった村田（修一）っていうね、横浜の4番バッターがいて。彼の打球を僕が2個エラーしたんです。それで2点入ったんです。1―0で勝ってて2点取られて、5回終わって見たこともない（ような土砂降りの）雨降ったんです。ほんでそこでゲームセットです。その時にもう“神のお告げ”じゃないですけど、“もう辞めなさい”と言われていると思った。一番最初に辞めようと思ったの、その時です」と明かした。

「これはもう辞めなきゃいけない、と。ほんで甲子園のスタンドにヤジり倒される…」

大笑いのかみじょうが「辞めろ〜！お前〜っ！とか言われて」と口にすると、片岡氏は「そんな簡単なもんじゃないです」と笑わせていた。