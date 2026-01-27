きょうはすこし寒さ和らぐが…28日夜から再び強い寒気

きょうは少しだけ寒さが和らぎ、最高気温が東京は10.1℃、大阪は10.8℃まで上がって、大阪では1週間ぶりの10℃以上になりました。

【CGで見る】大雪と雨の予想（27日午後7時〜28日午後7時まで）

でも、それもつかの間です。あすの夜から再び強い寒気が流れ込んで、真冬の寒さが戻ってきます。金曜日にかけて日本海側は大雪になる所があるでしょう。

あすの天気 太平洋側は晴れるところ多く 日本海側では雪

あす（水）は、次第に冬型の気圧配置が強まり、日本海側は、きょう雨だったところでも雪に変わるでしょう。夜は雷を伴って強く降る所もありそうです。一方、太平洋側は晴れる所が多いでしょう。ただ、晴れても風が冷たい一日になりそうです。





あす朝の気温は、けさと同じか、西日本では、けさより低くなりそうです。日中は、きょうより低くなる所が多いでしょう。

あすの各地の予想最高気温

札幌 ：-2℃ 釧路：-1℃

青森 ：1℃ 盛岡：1℃

仙台 ：4℃ 新潟：3℃

長野 ：3℃ 金沢：3℃

名古屋：9℃ 東京：10℃

大阪 ：8℃ 岡山：10℃

広島 ：10℃ 松江：7℃

高知 ：12℃ 福岡：9℃

鹿児島：14℃ 那覇：18℃

28日夜から流れ込む寒気…また居座る 雪崩や落雪に注意

あすの夜から流れこむ寒気は、金曜日にかけて居座る予想です。先週の寒気ほど、長期間にわたってとどまることはないものの、一時的に日本海側は大雪になりそうです。日本海側では、これまでの大雪で、すでに平年の2倍以上の積雪になっている所が多くなっています。古い雪の上に新たに雪が積もることで、雪崩や落雪が起きやすくなるので、ご注意ください。



一方、太平洋側は雨の少ない状態が続き、降水量は平年の2割以下の所が多くなっています。このさきもしばらくは、まとまった雨はなさそうなので、空気の乾燥も続くでしょう。火の取り扱いや農作物の管理にお気をつけください。