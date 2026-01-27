散歩には頑なに行きたがらないのに、家に帰ろうとすると表情が一変！

嬉しそうに帰ろうとする大型犬の子犬の様子が多くの人の注目を集めています。話題の投稿には、「普通の犬と逆なのおもしろい」とまさかの光景に思わず笑ってしまった方々からのコメントが寄せられ、投稿は記事執筆時点までに8万4000回再生を突破しています。

【動画：『お散歩拒否』をする大型犬の子犬→『家に帰るフリ』をすると…わかりやす過ぎる『態度の変化』】

お散歩拒否する犬

お散歩の一部始終が話題になったのはTikTokアカウント「goldenbonbonretriever」に投稿された、ゴールデンレトリバーの『ボンちゃん』の様子です。投稿されたのはボンちゃんがまだ幼い顔立ちの子犬の頃の様子だそう。

飼い主さんとお散歩をしていたボンちゃんですが、途中で疲れてしまったのか、何か嫌なものが先にあるのか、理由はわかりませんが急に座り込んで「お散歩拒否」を始めてしまったそうです。

帰る「フリ」をすると表情が一変！

口を一文字に結び真顔のまま、頑なに座り込んで「これ以上は行かないよ！」と強い意志を見せるボンちゃん。困った飼い主さんは一旦、家の方へ進行方向を変えて『帰るフリ』をしてみることに。すると帰る雰囲気を察知したボンちゃんは、「お？帰る？」とにこやかな表情に一変し、軽やかな足取りで家の方へ歩き出したと言います。

口角をあげて尻尾を振りながら、「お散歩やめよう！」と家へそそくさと帰ろうとするボンちゃん。「犬は普通お散歩を喜ぶものではないのか？」と、飼い主さんは「インドア派」なボンちゃんにさらに困惑してしまったようです。

何度やってもお散歩は絶対に拒否！

あまりにも楽しそうに喜んで家へ帰ろうとするボンちゃんを見て、飼い主さんは「この勢いで進行方向を戻してお散歩を続行させよう」と考えてみます。しかしボンちゃんは方向を変えるとまたすぐに座り込んでお散歩拒否の体勢に入ってしまったそうです。

何度繰り返しても、家へはルンルンと向かい、お散歩へは一歩も歩かないと、堅い意志を崩さなかったボンちゃんなのでした。

お散歩拒否からの嬉しそうに帰宅しようとする、表情豊かなボンちゃんの様子の投稿には、「インドア派犬さん」「お家大好きなんだね」と、ボンちゃんの強い姿勢にほっこりさせられた方々のコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント「goldenbonbonretriever」では、思わずクスッと笑ってしまうボンちゃんと飼い主さんの日常の様子を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「goldenbonbonretriever」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。