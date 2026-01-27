中尾明慶も購入した“大人気”大人のごはんのお供「こんなん俺大好き」「絶対美味いよ！」

中尾明慶さんが、自身のYouTubeチャンネルに『2026年もアウトレット行ったら、夫婦で違いすぎる問題勃発』の動画をアップ。今回は、中尾さんが紹介したさまざまな購入品の中から、大人気の“ごはんのお供”をピックアップします♪

中尾さんが「人気No.1って書いてあった」とコメントしつつ、披露した商品がこちら。

◼︎大人のしゃけしゃけめんたい

久世福商店 / 至高のひと時 大人のしゃけしゃけめんたい 80g【鮭ほぐし・フレーク】 税込637円（公式サイトより）

日本のうまいものセレクトショップ『久世福商店』ごはんのお供人気No.1のこちらの商品。

しっかりと辛みを効かせた鮭フレークは、何度でも食べたくなるような味わいで、明太子のピリッとした辛さと、さっぱりとした鮭の風味が引き立つ、大人のためのごはんのお供。リピート必至の一品なんだとか！

◼︎中尾さんも期待たっぷり

中尾さんは「大人のしゃけしゃけめんたい」「しゃけが多めなんだろうね。しゃけしゃけめんたい。美味そうだよこれ！」と満面の笑み。

そして「米炊いておけばよかったな」「こんなん俺大好きだもん。絶対美味いよ！」と期待感たっぷりでコメントされていました♪

