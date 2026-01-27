Snow Man渡辺翔太、最近気付いた向井康二の楽屋での癖「メンバーが座るイスの上に…」

1月27日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に、Snow Man・渡辺翔太がVTR出演。グループのメンバー・向井康二の癖を明かした。

番組インタビューの中で、まもなく節分（2月3日）を迎えることにちなみ、“鬼は外したいこと（追い払いたいこと）”を聞かれた渡辺は、「最近気付いたんですけど、マッサマンこと向井康二。メンバーの楽屋のイスに自分の荷物を置く癖があって」と切り出した。

続けて、「荷物置き場とかテーブルの上とかなら理解できるんですけど、メンバーが座るイスの上にカバンを置いて、で、別のイスに座るから、実質、彼2個使ってるから1人座れないみたいな状況がたまに生まれるんですよ」「それはちょっと外に出したいなっていう」と明かした。

また、“そのことを指摘はしないのか”と聞かれると、「言うと泣いちゃうかなとか。泣き虫なんで」「“なんでそんなこと言うん？”とか言って泣いちゃいそうだなと思って」と話して笑いを誘っていた。