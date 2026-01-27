¥¢¥¿¥é¥ó¥¿MF¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ïº£Åß¤â¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤Ë¡©¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤È¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥ÀïËÖÈ¯¤«
¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡Ê26¡Ë¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤³¤³¿ôÇ¯»Ô¾ì¤¬³«¤¯¤¿¤Ó¤Ë°ÜÀÒ¤Î±½¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤À¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Øas¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬º£Åß¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£º£½µÃæ¤Ë¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤È³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤¬³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¸ø¼°Àï24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ÎÃæ¿´ÅªÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏµÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¥¯¥é¥Ö¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤ò2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç»Ä¤¹¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¤Ïº£Åß°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡£