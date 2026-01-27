ステラ マッカートニーとジェフ クーンズ、友情とユーモアがかたちになる限定カプセル
ステラ マッカートニーと現代アーティストのジェフ クーンズによるコラボレーションカプセルが、2026年1月26日に発売。アートとファッション、そして動物へのまなざしを軸に展開される本コレクションは、両者の長年にわたる友情と対話の延長線上に生まれたものです。
Courtesy of Stella McCartney
二人の関係は2005年、ジェフ クーンズの代表作《Rabbit》をモチーフにしたコラボレーションに始まり、2006年の《Easy Ethereal》、2020年のチャリティプロジェクト「McCartney A to Z Manifesto」へと続いてきました。今回のカプセルは、その系譜を引き継ぎながらも、より軽やかでユーモラスな表現へと踏み込んでいます。
Courtesy of Stella McCartney
きっかけとなったのは、ステラ マッカートニーの2025年ウィンター ランウェイ ショーに登場した1枚のTシャツでした。ジェフ クーンズの描く愛らしいイルカやサルのキャラクターとともに、「Slippery When Wet」というメッセージがプリントされたそのTシャツは、ショーの中でも印象的な存在として注目を集めました。今回のカプセルでは、このモチーフに加え「Doggy Style」という新たな言葉も展開され、遊び心と挑発的なユーモアを併せ持つアイコンとして再構築されています。
Courtesy of Stella McCartney
コレクションに通底するのは、単なるポップさではなく、動物への敬意と共感です。ステラ マッカートニーが一貫して掲げてきた倫理観は、今回も素材選びに反映されており、アイテムにはオーガニックコットンやRWS（レスポンシブル ウール スタンダード）認証を受けたウールが採用されています。ジェフ クーンズのユーモアあふれる表現と、ステラ マッカートニーのサステナブルな姿勢が、無理なく重なり合う点もこのコラボレーションの特徴です。
Courtesy of Stella McCartney
大胆でありながら、どこか親密さを感じさせる本カプセルは、アートピースとしての強度と日常着としての軽やかさを併せ持っています。コレクターズアイテムとしての価値はもちろん、身にまとうことで完成する作品として、ファッションとアートの関係性をあらためて問いかける存在と言えるでしょう。
＜取扱い店舗＞
青山店/伊勢丹新宿店3F/梅田阪急店/松屋銀座店/銀座三越店/銀座三越BAG店/渋谷PARCO店
※銀座三越BAG店では一部アイテムのみを展開
お問い合わせ：
ステラ マッカートニー ジャパン
03-6427-7013
stellamccartney.com
Courtesy of Stella McCartney
Courtesy of Stella McCartney
Courtesy of Stella McCartney
