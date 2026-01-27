サムスン電子は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックの出場選手に向けて、「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」を提供すると発表した。1月30日から、6つの選手村で順次配布が始まる。

ベースは、フォルダブルスマートフォン「Samsung Galaxy Z Flip7」。特別版のデザインには、ミラノ・コルティナ2026の世界観を反映したブルーを背面ガラスに採用している。サムスンのブランドカラーと、イタリアを象徴する「Azzurro（アズーロ）」を融合させた色合いで、団結やスポーツマンシップを表現した。

フレームには、金メダルや卓越性を象徴する特注のゴールドメタルを使用。勝利の象徴である月桂樹をあしらった専用のクリアケースも付属する。

団体競技にも対応した「Victory Selfie」

表彰台から選手自身が勝利の瞬間を撮影できる「Victory Selfie（ビクトリーセルフィー）」は、冬季大会として初めて導入される。パリ2024大会で採用された機能をベースに、今回は新たに拡張。個人・ペア種目に加え、団体競技でもチーム全体を撮影できるようになった。これにより、チームメートと分かち合う歓喜の瞬間を、その場で記録し、共有できる。

さらに、背面カメラとインカメラを同時に使用する「デュアル録画」機能もOlympic Edition向けに最適化。直感的な操作が可能なほか、最大10倍のズーム撮影にも対応している。

パリ2024夏季オリンピック 柔道女子48キロ級競技終了後にビクトリーセルフィーを撮影する選手たち

選手生活を支える通信環境とサービス

大会期間中の選手生活を支えるため、100GBのデータ通信が利用できる5G eSIMを搭載。「Samsung Wallet」を通じて、選手村内の自動販売機でコカ・コーラ社のドリンクを無料で利用できるデジタルキーなども提供される。

このほか、選手同士の交流を促進する「Galaxyアスリートカード」や、競技情報、メンタルヘルスサポートを提供する「Athlete365」、トレーニング機器と連動するフィットネスアプリなどをプリインストール。競技中だけでなく日常生活においても、デジタル面から包括的なサポートが受けられる構成となっている。