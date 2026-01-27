メジャー組8人の中でも、とりわけ山本への警戒が強いようだ(C)Getty Images

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」の追加メンバーが1月26日に発表された。

井端弘和監督は今回、新たに10人を選出しており、MLBからは、山本由伸（ドジャース）、岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）、鈴木誠也（カブス）の4人が加わった。山本、岡本、村上の3人は2023年大会でもメンバー入りを果たしており、前回は選ばれながらも故障により辞退となった鈴木は、2017年大会以来の出場を目指す。

NPBからは、宮城大弥（オリックス）、曽谷龍平（オリックス）、中村悠平（ヤクルト）、小園海斗（広島）高橋宏斗（中日）、北山亘基（日本ハム）の6名の名前が読み上げられている。

国内外のトッププレーヤーが名を連ね、4度目の大会制覇を目標に掲げる侍ジャパンに相応しいメンバーが揃った。その中で、やはり話題となるのは新たに選ばれた4人のメジャーリーガーだ。ドジャース、カブスで実績を残している山本、鈴木とともに、今季よりMLBを主戦場とする岡本、村上が加わり、それぞれが投打の軸としての活躍が期待されている。

また、日本代表追加メンバーは早速、海外でも大きな話題に。WBCで対戦する韓国のニュースサイト『スポーツ東亜』では、やはりメジャーリーガーに注目しており、中でも山本の選出について、「まさに心強い戦力が加わったと言える」などと強調。さらに、「山本の参戦は日本代表がスーパーエースを手に入れたことを意味する。彼は名実ともに、メジャーリーグ屈指の先発投手としての地位を確立している」と報じた。