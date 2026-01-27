「史上最強の侍ジャパン」に戦々恐々 メジャー組8人の豪華布陣に対戦国が驚愕「スーパーエースを手に入れた」
メジャー組8人の中でも、とりわけ山本への警戒が強いようだ(C)Getty Images
3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」の追加メンバーが1月26日に発表された。
井端弘和監督は今回、新たに10人を選出しており、MLBからは、山本由伸（ドジャース）、岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）、鈴木誠也（カブス）の4人が加わった。山本、岡本、村上の3人は2023年大会でもメンバー入りを果たしており、前回は選ばれながらも故障により辞退となった鈴木は、2017年大会以来の出場を目指す。
NPBからは、宮城大弥（オリックス）、曽谷龍平（オリックス）、中村悠平（ヤクルト）、小園海斗（広島）高橋宏斗（中日）、北山亘基（日本ハム）の6名の名前が読み上げられている。
国内外のトッププレーヤーが名を連ね、4度目の大会制覇を目標に掲げる侍ジャパンに相応しいメンバーが揃った。その中で、やはり話題となるのは新たに選ばれた4人のメジャーリーガーだ。ドジャース、カブスで実績を残している山本、鈴木とともに、今季よりMLBを主戦場とする岡本、村上が加わり、それぞれが投打の軸としての活躍が期待されている。
また、日本代表追加メンバーは早速、海外でも大きな話題に。WBCで対戦する韓国のニュースサイト『スポーツ東亜』では、やはりメジャーリーガーに注目しており、中でも山本の選出について、「まさに心強い戦力が加わったと言える」などと強調。さらに、「山本の参戦は日本代表がスーパーエースを手に入れたことを意味する。彼は名実ともに、メジャーリーグ屈指の先発投手としての地位を確立している」と報じた。
台湾のオンラインメディア『太報 TaiSounds』でも、日本人メジャーリーガーの代表選出について伝えており、山本、鈴木、岡本、村上の名前を紹介しながら、「名簿全体では現役MLB選手が8人に達し、『史上最強の侍ジャパン』と呼ぶに相応しい陣容となっている」などの評価を下している。
3月に対戦が行われる各国の現地メディアも、日本代表の顔触れに大きな関心を寄せている。他国も驚愕の豪華布陣を揃え、侍ジャパンは2度目となる連覇へと向かう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]