【1950〜1970年代少女漫画特集！】懐かしのあの名作の数々！『生徒諸君！』『パタリロ！ 』などの作品がKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、1950〜1970年代少女漫画を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
SWAN―白鳥―
■生徒諸君！
価格：660円
生徒諸君！
転校初日に初恋の人・飛島(とびしま)先輩と出会い、岩崎達とグループ「悪たれ団」をつくってしまった北城尚子(きたしろなおこ)、通称・ナッキー。明るく、パワフルなナッキーは、体育祭を大成功させ、担任・金田先生の恋も成就させる。しかし、ナッキーにつきまとう寂しさの影を、飛島は見逃さなかった。 喜びと悲しみ、愛と希望のすべてをそそぎ込んだナッキーと「悪たれ団」の青春伝説！
■パタリロ！
価格：580円
2026/2/1 23:59 まで無料！
パタリロ！
[選集1：国王誕生の巻] 破壊的天才少年・パタリロが、日本国中に投下する爆笑悩殺弾! 少女まんが史上空前の長寿ギャグ傑作を、テーマ別にセレクション。
■あさりちゃん
価格：495円(Kindle Unlimitedなら0円！)
あさりちゃん
日本一元気な小学4年生のあさりには、ケンカの強い姉のタタミや、さらに強い母のさんごがいる。この強敵2人をたおすため、あさりのハチャメチャなギャグパワーはいつも全開！この3人のドタバタギャグバトルに、父のいわしは毎日たじたじ…。浜野家の大騒動に爆笑！元気いっぱいの明るい美少女（？）あさりちゃんが巻き起こす、痛快ドタバタコメディー！！
■地球へ…
価格：396円
地球へ…
遙か遠い未来……ワープ航法を可能にした人類は、欠乏する資源を求めて宇宙へと飛び立つなか、一つの結論に到達した。人間たちこそが地球（テラ）を窒息させる――と。そして訪れた、特殊政府体制（スペリオルドミネーション）の時代。性格一致、完全温厚、歩行整然……一糸乱れず。エネルギーのぬけた顔が並ぶ中ひときわ目立つ、エネルギーがありあまった不良児童・ジョミー・マーキス・シンにも“目覚めの日”が訪れようとしていた。1977年の連載開始と共に大ブームを巻き起こした、冒険と感動の超大作SFコミックス『地球へ…』。連載当時のカラーページを完全復刻し、今よみがえる！
■SWAN ―白鳥―
価格：1188円(Kindle Unlimitedなら0円！)
SWAN ―白鳥―
バレエ漫画の金字塔『SWAN−白鳥−』愛蔵版が美麗カバーで新登場！
15歳の聖真澄はマイヤ・プリセツカヤのスワンに大きく感動を受け、公演後、彼女の前でブラック・スワンの一部を舞う。全ての始まりはそこからだった……。
※本ページで紹介する情報は、2026年1月27日12時現在のものです。
