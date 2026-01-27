高校生の娘は犬が好きで“ドッグトレーナー”か”警察犬訓練士”で進路を迷っているそうです。年収や難易度はどう違いますか？

ドッグトレーナーと警察犬訓練士の違い

ドッグトレーナーとは、家庭で暮らす犬が人と安心して生活できるよう、しつけを行う仕事です。例えば、トイレを失敗してしまう、吠え癖が直らないなど、飼い主が日常で困っている悩みを解決する役割を担います。

犬が人とともに暮らすためには、最低限のルールやマナーを覚えることが欠かせません。ドッグトレーナーは、その橋渡し役として、犬と飼い主の関係がよくなるようサポートします。

一方で、警察犬訓練士は、犯罪捜査や災害救助など警察活動で活躍する警察犬の訓練や世話をする仕事です。警察犬は高い集中力や正確な行動が求められるため、訓練内容も専門的で厳しくなります。

警察犬訓練士は、警察官（公務員）として働く「直轄警察犬訓練士」と、民間の警察犬訓練所で働く「嘱託警察犬訓練士」の2パターンがあります。この記事ではおもに直轄警察犬訓練士について、ドッグトレーナーの年収と難易度の違いについて比較します。



ドッグトレーナーと警察犬訓練士の年収の違い

ドッグトレーナーの収入は、働き方や地域、経験年数などによって差があります。一般的な目安として、月給はおよそ20万円～30万円、年収にすると240万円～360万円ほどです。

都市部では需要が高く、月給25万円～35万円程度になることもあるようですが、地方では15万円～25万円前後と低めになる傾向があります。特に未経験からスタートする場合、最初の月給は15万円～20万円ほどになるケースが多く、収入面では余裕があるとはいえないかもしれません。

ただし、経験を積んだり資格を取得したりすることで、徐々に収入が上がる可能性はあります。また、独立してフリーランスとして活動する場合は、集客力次第で高収入も狙えますが、収入が安定しにくい点には注意が必要です。

一方、直轄警察犬訓練士の平均年収はおおむね300万円～500万円ほどとなっており、公務員として安定した収入が期待できます。



ドッグトレーナーと警察犬訓練士になるための難易度の違い

ドッグトレーナーと警察犬訓練士では、目指すまでの難易度が大きく異なります。ドッグトレーナーは民間資格やスクールを通じて比較的自由なルートで目指せる一方、直轄警察犬訓練士を目指す場合は警察官として採用されることが前提となります。

ドッグトレーナーの場合、国家資格はなく、専門学校や民間資格の取得、現場経験を積むことで就職や独立を目指します。学歴や年齢の制限は比較的緩やかで、犬に関する知識や実技、コミュニケーション力が重視される傾向にあります。

一方、直轄警察犬訓練士になるには、まず警察官採用試験に合格しなければなりません。採用試験では教養試験や論文試験に加え、面接、身体検査、体力試験などが課され、学力だけでなく体力や適性も厳しく評価されます。

警視庁によれば、令和6年度の警察官採用試験の倍率は、I類（大学卒業程度）でおおむね3～4倍、III類（高校卒業程度）で4～5倍程度となっており、決して低い水準ではありません。

さらに、警察官として採用されたあとも、必ずしも警察犬を担当できるとは限らず、交番勤務などを経て経験を積む必要があります。このように、参入のしやすさという点ではドッグトレーナーの方が間口は広く、警察犬訓練士は採用試験や配属面を含め、難易度が高い職種だといえます。



ドッグトレーナーよりも警察犬訓練士の方が年収・難易度ともに高い傾向にある

ドッグトレーナーと警察犬訓練士は、どちらも犬とかかわる仕事ですが、働き方や求められる役割、収入には違いがあります。ドッグトレーナーは、家庭犬と飼い主を支える身近な存在としてやりがいがある一方、収入や働き方は個人の努力や環境に左右されやすい仕事です。

警察犬訓練士は、公務員として働く場合、安定した収入が期待できますが、警察官採用試験の突破や訓練を乗り超える必要があります。

どちらの道も「犬が好き」という気持ちは大切ですが、仕事内容や働き方、生活のイメージまで含めて考えて進路を決めるようにしましょう。



