「Karous」などを試遊できるイベント「ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋」が2月1日に開催
【ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋】 2月1日 開催予定 会場：東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル 料金：90分300円
「ふしぎなゲーム祭り」開催委員会は、イベント「ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋」を2月1日に開催する。会場は東京都港区のニュー新橋ビルで、試遊および物販の利用料金は90分300円。
本イベントは各メーカーが手掛けるシューティングゲームを体験できるイベント。開催に先駆けて参加企業およびタイトルの情報が公開された。RS34の「Karous（カラス）」やコスモマキアーの「式神の城III」、キマイラ機関の「宇宙銀河ウォーズ」の映像出展などが実施される。
RS34「Karous（カラス）」
キマイラ機関「宇宙銀河ウォーズ」（映像のみ）
コスモマキアー「式神の城III」
COSEN「キャンディレンジャー」
サクセス「サイヴァリア3」
BEEP「コットンリブートハイテンション」
ピクセル「バウンティシスターズ」
メビウス「宵祓い探偵ミアズマブレイカー Nintendo Switch 2エディション」
ロケットエンジン「トラブルウィッチーズふぁいなる！ラストエンド」
ロケットエンジン「ヴァルシュトレイの狂ひょう(原題：風炎)」