【ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋】 2月1日 開催予定 会場：東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル 料金：90分300円

「ふしぎなゲーム祭り」開催委員会は、イベント「ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋」を2月1日に開催する。会場は東京都港区のニュー新橋ビルで、試遊および物販の利用料金は90分300円。

本イベントは各メーカーが手掛けるシューティングゲームを体験できるイベント。開催に先駆けて参加企業およびタイトルの情報が公開された。RS34の「Karous（カラス）」やコスモマキアーの「式神の城III」、キマイラ機関の「宇宙銀河ウォーズ」の映像出展などが実施される。

RS34「Karous（カラス）」

キマイラ機関「宇宙銀河ウォーズ」（映像のみ）

コスモマキアー「式神の城III」

COSEN「キャンディレンジャー」

サクセス「サイヴァリア3」

BEEP「コットンリブートハイテンション」

ピクセル「バウンティシスターズ」

メビウス「宵祓い探偵ミアズマブレイカー Nintendo Switch 2エディション」

ロケットエンジン「トラブルウィッチーズふぁいなる！ラストエンド」

ロケットエンジン「ヴァルシュトレイの狂ひょう(原題：風炎)」