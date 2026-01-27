永野芽郁、ばっさりボブヘアの最新ショットが話題沸騰 Netflix映画「僕の狂ったフェミ彼女」ファーストルック公開
【モデルプレス＝2026/01/27】女優・永野芽郁が主演を務めるNetflix映画「僕の狂ったフェミ彼女」（2026年配信予定）のファーストルックが、Netflix公式Instagramにて公開。永野のボブヘアの近影に反響が寄せられている。
【写真】“フェミニストの彼女”演じる永野芽郁、雰囲気ガラリ
◆永野芽郁、最新ショットに反響
今回、役作りのためにロングヘアをばっさりカットし、新たなビジュアルで挑む永野。Instagramの投稿では「ファーストルック解禁」「『僕の狂ったフェミ彼女』2026年世界独占配信」とボブヘアの永野が腰に手を当て、こちらを見つめる姿を公開。ロゴTシャツにジャージ、デニムに蛍光のベルトとラフな服装に身を包んでいる。
◆「僕の狂ったフェミ彼女」実写ドラマ化
さらに、投稿には「初恋の人がフェミニストになっていた！？『愛』も『権利』もゆずれない！彼女と僕の戦争のような恋愛を描く最狂ラブコメディ！」と説明が。本作は韓国で刊行されるやいなや、タイトルのインパクトと現代を生きる人々のリアルを描いた物語性が大きな反響となり、瞬く間にヒット小説となった、ミン・ジヒョンによる同名作が原作。「『猟奇的な彼女』のフェミニストバージョン」と表され、日本翻訳版が発売されるとたちまち重版となるなど、日本でも衝撃と話題をよんだ本作が、Netflix映画として実写化される。 （modelpress編集部）
