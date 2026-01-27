aespa・ウィンター、“美デコルテ”際立つ純白ドレスでイベントに登場！優雅なオーラで魅了

aespaのウィンターが、女神のような美しさを披露した。

ウィンターは本日（1月27日）午後、ソウル・江南区で開催されたフレグランスブランド「KILIAN PARIS（キリアン・パリ）」のイベントに出席した。

ウィンターは、ホワイトのロングドレスをまとってイベント会場に登場。美しいデコルテラインを際立たせるベアトップデザインと、裾にかけて流れるようなシルエットが相まって、エレガントな雰囲気を一層引き立てている。

（写真提供＝OSEN）ウィンター

透き通るような白い肌とブラックのボブヘアとのコントラストも印象的で、凛とした佇まいが洗練された存在感を放った。

なお、ウィンターが所属するaespaは、1月31日・2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催される合同コンサート「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演予定だ。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。