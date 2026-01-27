i-dle、2026年1発目となる新曲『Mono（Feat. skaiwater）』を本日（27日）リリース！英新鋭ラッパーとコラボ

i-dleが、2026年最初の新曲となるデジタルシングル『Mono（Feat. skaiwater）』をデジタルリリースし、本格的な活動をスタートさせた。

『Mono（Feat. skaiwater）』には、イギリス出身のラッパーskaiwaterがフィーチャリングとして参加。独特な音色とラップで注目を集めるskaiwaterと、K-POPトップガールズグループi-dleによるコラボレーションは、グローバルなHIPHOPファンの間でも大きな関心を集めている。音楽の本質と向き合うi-dleの思考と情熱が込められた一曲だ。

『Queencard』に代表される華やかなスタイルとは対照的に、ミニマルで洗練されたビートが印象的な本作。他人の視線から離れ、自分自身の本質に耳を傾けるべきだというメッセージを、簡潔かつ明確に伝えている。

楽曲リリースとあわせて公開されたミュージックビデオは、ブラックとホワイトを基調とした空間の中で、独自の映像美が際立つ仕上がりとなった。

（写真提供＝CUBE ENTERTAINMENT）i-dle

巨大な円形キャンバスの上で、それぞれが異なるパターンを描きながら、自分だけのリズムを歌うi-dleの姿が描かれるほか、メガクルーが登場する迫力あるダンスシーンも大きな見どころとなっている。

またi-dleは、韓国・ソウル公演（2月21日・22日）を皮切りに、ワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を開催する。

台北、バンコク、メルボルン、シドニー、シンガポール、横浜、香港など、アジアおよびオセアニアの主要都市を巡る予定で、日本ではKアリーナ横浜での2DAYS公演（6月20日・21日）を行うことがすでに発表されている。

追加都市および公演日程については、今後発表される予定だ。

◇i-dle プロフィール

2018年5月2日に1stミニアルバム『I am』を通じて、CUBEエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。独自性とセンセーショナルなコンセプトで話題を集め、デビューから20日で音楽番組1位、音源チャート上位圏を記録し、新人賞7冠に輝く“モンスター新人”と呼ばれた。2022年10月にリリースした『Nxde』では、わいせつな視線を強烈に皮肉り、マリリン・モンローやバンクシーへのオマージュを取り入れたミュージックビデオが注目の的に。2023年5月のヒット曲『Queencard』を通じて、人気ガールズグループとしての確固たる地位を築いた。2025年5月1日、グループ名を(G)I-DLEから「i-dle」に改名。