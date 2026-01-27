【不二家】「ルック」と「カントリーマアム」に和の新フレーバーが登場【抹茶･桜きなこ】

不二家は、ロングセラー商品「ルック」「カントリーマアム」より、抹茶や桜など和の素材を使用した期間限定商品を発売する。ラインアップは「ルック(厳選茶セレクション)」「カントリーマアム(お濃い抹茶)」「カントリーマアム(桜きなこ)」の3品。2026年2月3日(火)より全国で発売する。

素材と産地にこだわり、日本ならではの味わいや香り、色合いを楽しめるラインアップで、価格はいずれもオープンプライス。

〈商品ラインアップ〉

◆ルック(厳選茶セレクション)

京都府産宇治抹茶、石川県産加賀棒ほうじ茶、静岡県産和紅茶を使用したチョコレートの3種アソート。素材と産地にこだわったお茶の味わいと薫りが楽しめる。内容量は43g(9枚)。

ルック(厳選茶セレクション)

◆カントリーマアム(お濃い抹茶)

甘みと渋みの調和がとれた鹿児島県産抹茶を生地に練り込み、チョコチップと合わせて焼き上げたカントリーマアム。抹茶のほどよい苦味と奥深い味わいが特徴で、茶師十段･池田研太氏が監修。老舗茶商「池田製茶」の抹茶を使用している。内容量は12枚。

また、ミニサイズの「カントリーマアムミニ(お濃い抹茶)」も同日発売。内容量は42gで、コンビニエンスストア等一部流通限定。

◆カントリーマアム(桜きなこ)

神奈川県産桜花エキスと、鳥取県産「三朝神倉大豆」のきなこを生地に練り込み、ホワイトチョコチップと合わせて焼き上げたカントリーマアム。華やかな桜の香りと、香ばしいきなこの味わいが楽しめる。内容量は12枚。

ミニサイズの「カントリーマアムミニ(桜きなこ)」は、2026年2月24日(火)より発売。内容量は42gで、コンビニエンスストア等一部流通限定。