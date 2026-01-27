ジョー マローン ロンドンで春を纏う♡桜香る限定フレグランス登場

春の訪れを香りで感じたい季節に、ジョー マローン ロンドンから毎年人気の限定フレグランス「サクラ チェリー ブロッサム」が登場します。桜が咲き誇る一瞬の美しさを閉じ込めた香りは、軽やかで繊細、それでいて心に残る存在感。身に纏うだけで、やわらかな春の空気に包まれるような幸福感をもたらします。自分らしい春のスタートを、香りから始めてみてはいかがでしょうか。

春の情景を映すライトフローラル

「サクラ チェリー ブロッサム」は、ベルガモットの明るくきらめくトップから始まり、可憐なチェリー ブロッサムが主役となって広がります。ベースにはローズウッドを添え、やさしく上品な余韻を演出。

軽やかで空気になじむ香り立ちは、日常の中でふと春を感じさせてくれる存在です。香調はトップ:ベルガモット、ハート:チェリー ブロッサム、ベース:ローズウッド。

サクラ チェリー ブロッサム コロン30mL

価格：12,430円(税込)

サクラ チェリー ブロッサム コロン100mL

価格：24,750円(税込)

香りを楽しむ限定コレクション

サクラ チェリー ブロッサム ヘア ミスト30mL

価格：9,350円(税込)

サクラ チェリー ブロッサム ハンド クリーム30mL

価格：4,620円(税込)

サクラ チェリー ブロッサム ディフューザー165mL

価格：17,930円(税込)

今年はコロンに加え、ヘアミストやハンドクリーム、ディフューザーまで揃う充実のラインアップ。

ヘアミストはアルガンカーネルオイル(アルガニアスピノサ核油)とプロビタミンB5(パンテノール)を配合し、髪にうるおいと香りをプラス。

ハンドクリームはなめらかな使い心地で、外出先でも桜の香りを楽しめます。新登場のディフューザーは、空間全体を春の香りでやさしく満たしてくれます。

春を香りで迎える特別なひととき

桜の一瞬の輝きを表現した「サクラ チェリー ブロッサム」は、香りを纏う時間も、空間を彩る時間も特別にしてくれる限定コレクション。

ご自身へのご褒美にはもちろん、大切な人への春ギフトにもぴったりです。ジョー マローン ロンドンとともに、希望に満ちた春のはじまりを楽しんでみてください♡