自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題になっているお笑いタレント・ヒロシ（54）が、2日連続で同じになった食事の様子を公開し、注目を集めている。

【映像】DIYした“ホテルみたい”な自宅や「間違い探しみたい」な食事

これまでにも、所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにした部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の様子をInstagramで披露してきたヒロシ。「オシャレなカフェのよう」「ホテルみたいです」「秘密基地感がカッコいいです」などのコメントも寄せられ、話題になってきた。また、「冷やしそうめん 家にある物のせ ハンド掃除機の先を添えて」「ニラ玉とかぼちゃ煮付け スロットコイン添え」など、独特なユーモアも交えて手料理を披露している。

“2日連続”食事の投稿にファン困惑

25日の投稿では、「野菜カレー 島田の娘からの年賀状を添えて」とつづり、知人の娘からもらった年賀状を横に置いて手作りカレーを紹介。さらに翌日の投稿では、「カレー作った次の日は、大体またカレーだよね。シーフードカレー エフェクターを添えて」と、添え物を変えて2日連続同じメニューになった食事を披露。

この投稿には「きのうとお皿違う。間違い探しみたい」「添え物、ビジュいーねw」「ということは、あしたはカレーうどんですね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）