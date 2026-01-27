【大雪警戒】再び強い冬型に 29日から30日頃にかけて平地でも大雪のおそれ《新潟》
新潟県では、２９日から３０日頃にかけて大雪による交通障害に注意が必要です。
新潟地方気象台によりますと、日本付近は２９日から３０日頃にかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約５５００メートルには氷点下３６℃以下の強い寒気が流れ込むでしょう。
このため、新潟県では、山沿いを中心に平地でも大雪となる所があるでしょう。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
２８日午後６時から２９日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 １０センチ
下越 山沿い ４０センチ
中越 平地 ３０センチ
中越 山沿い ５０センチ
上越 平地 ３０センチ
上越 山沿い ５０センチ
佐渡 ５センチ
２９日午後６時から３０日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 １５センチ
下越 山沿い ４０センチ
中越 平地 ４０センチ
中越 山沿い ７０センチ
上越 平地 ４０センチ
上越 山沿い ７０センチ
佐渡 １０センチ
新潟県では、２９日から３０日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。また、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。
※２７日午後４時２３分発表「大雪に関する新潟県気象情報」より