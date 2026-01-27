冬に行きたい「長野県の温泉地」ランキング！ 2位「野沢温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬晴れの青空と真っ白な雪のコントラストが美しい今の季節、絶景を独り占めできる雪見風呂の体験は一生の思い出になります。頰を撫でる冷たい風と、肩まで浸かる熱めのお湯のバランスが心地よい、今訪れるべき温泉地が顔をそろえました。
All About ニュース編集部では、2026年1月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「長野県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：野沢温泉／45票2位に選ばれたのは、北信州の情緒あふれる「野沢温泉」です。13の外湯とともに巡ることのできる「集印めぐり」があり、雪深い温泉街を歩きながら立ち寄り湯を楽しむのが冬の醍醐味（だいごみ）。周辺には大規模なスキー場もあり、ウィンタースポーツ後の疲れた体を、歴史ある名湯で芯まで温めることができます。
回答者からは「冬の野沢温泉は、良質なパウダースノーでのスキー・スノーボード、無料の『外湯』巡りで冷えた体を癒す温泉体験、昔ながらの温泉街の風情とグルメ、雪上車ツアーなどのアクティビティが魅力で、ウィンタースポーツと温泉文化を一度に満喫できるのが冬に行く最大の理由です」（60代男性／神奈川県）、「雪深い温泉地というイメージが強く、冬こそ行ってみたい場所。外湯巡りができるので、雪の中を歩きながら温泉を楽しめそうなのが魅力。温泉だけでなく、温泉街の雰囲気や昔ながらの街並みも味わえそう」（30代女性／秋田県）、「雪深い温泉街で、冬ならではの雰囲気を強く味わえそうだから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
1位：軽井沢の温泉／49票1位は、日本屈指の避暑地としても知られる「軽井沢の温泉」でした。冬は静寂に包まれ、洗練されたリゾート感あふれる温泉宿で落ち着いた時間を過ごせます。周辺には「軽井沢プリンスホテルスキー場」や、冬のイルミネーション、ショッピング施設も充実。都会の喧騒（けんそう）を離れ、雪化粧をした浅間山を望みながら優雅に温泉を楽しむスタイルが支持されています。
回答者からは「魅力的な宿や飲食店が多い」（40代女性／福島県）、「アウトレットもあるし観光地もあるし、スノボもできる。そして日帰りできる距離だから」（20代女性／東京都）、「軽井沢は雰囲気が最高に好きなので行きたい」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)