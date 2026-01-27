【ひらがなクイズ】埋まるとすっきり！ 空欄に入る共通の「2文字のひらがな」は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、休日の過ごし方に関するトレンド用語や、歴史ある日本の言葉などを集めました。パズル感覚で挑戦してみてくださいね。
□□とどあ
□□ぇい
ていく□□と
□□んぞう
ヒント：ファストフードで注文するときに、よく使う言葉です。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あう」を入れると、次のようになります。
・あうとどあ（アウトドア）
・あうぇい（アウェイ）
・ていくあうと（テイクアウト）
・あうんぞう（阿吽像）
「アウトドア」や「テイクアウト」といった現代的なライフスタイルを象徴するカタカナ語の中に、仁王像などの表情を表す「阿吽（あうん）」からくる「阿吽像」が混ざっているのが非常に面白いポイントです。「あう」という2文字が、外の世界と伝統の世界を意外な形で結びつけてくれました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、休日の過ごし方に関するトレンド用語や、歴史ある日本の言葉などを集めました。パズル感覚で挑戦してみてくださいね。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□とどあ
□□ぇい
ていく□□と
□□んぞう
ヒント：ファストフードで注文するときに、よく使う言葉です。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：あう正解は「あう」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「あう」を入れると、次のようになります。
・あうとどあ（アウトドア）
・あうぇい（アウェイ）
・ていくあうと（テイクアウト）
・あうんぞう（阿吽像）
「アウトドア」や「テイクアウト」といった現代的なライフスタイルを象徴するカタカナ語の中に、仁王像などの表情を表す「阿吽（あうん）」からくる「阿吽像」が混ざっているのが非常に面白いポイントです。「あう」という2文字が、外の世界と伝統の世界を意外な形で結びつけてくれました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)