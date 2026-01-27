キャンプなどの外遊びや、お家で楽しむグルメの形、そしてお寺の門で見かけるあの力強い像まで。カタカナ語と日本語が入り混じった4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、休日の過ごし方に関するトレンド用語や、歴史ある日本の言葉などを集めました。パズル感覚で挑戦してみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□とどあ
□□ぇい
ていく□□と
□□んぞう

ヒント：ファストフードで注文するときに、よく使う言葉です。

答えを見る






正解：あう

正解は「あう」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あう」を入れると、次のようになります。

・あうとどあ（アウトドア）
・あうぇい（アウェイ）
・ていくあうと（テイクアウト）
・あうんぞう（阿吽像）

「アウトドア」や「テイクアウト」といった現代的なライフスタイルを象徴するカタカナ語の中に、仁王像などの表情を表す「阿吽（あうん）」からくる「阿吽像」が混ざっているのが非常に面白いポイントです。「あう」という2文字が、外の世界と伝統の世界を意外な形で結びつけてくれました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)