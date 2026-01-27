サムスン、オリンピック選手に向けて特別仕様の折りたたみスマホ『Samsung Galaxy Z Flip7』を提供

サムスンは、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックに出場するすべての選手向けに特別設計した「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」の提供を発表した。

【画像】オリンピック仕様の特別デザイン 「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」外観

オリンピック・パラリンピックのワールドワイドパートナーとして作られた製品であり、一般発売の予定はない。

背面ガラスにはミラノ・コルティナ2026の世界観を反映したブルーを採用している。ゴールドメタルフレームは特注であり、ブルーの円形マグネット付きクリアケースには勝利の象徴である月桂樹（ローリエ）のモチーフがあしらわれている。

元となった「Samsung Galaxy Z Flip7」はコンパクトで高性能な折りたたみ構造を持つ製品だ。折りたたみ構造やデュアル録画機能を使うことで、背面カメラとインカメラを同時に使用し、１つの映像にまとめられる。またOlympic Edition用に最適化されているため、簡単に利用できる。

他にも「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」にはミラノ・コルティナ2026の大会期間中、選手の活動を支えるために厳選されたアプリやサービスがプリインストールされている。

中でもGalaxyアスリートカードでは、大会期間中、選手同士の交流を促すため、プロフィール交換やカード収集、インタラクティブなアクティビティへの参加が可能だ。

さらに「Victory Selfie」として、選手が表彰台の上から自らの視点で勝利の瞬間を撮影・共有できる。2024年のパリ大会で導入され、今回、冬季大会で初採用され、団体競技にも広がる。

サムスンは長野大会が行われた1998年の冬季オリンピック以来、オリンピックのワールドワイドパートナーを務めており、ロサンゼルス大会の2028年まで継続する予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）