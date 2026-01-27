「ポムポムプリン 30th アニバーサリー」（税込 2398円）

写真拡大

　サンリオキャラクターズをデザインした「スチームクリーム」の新作が、1月21日（水）から、公式オンラインショップや期間限定ショップなどで順次販売中だ。

■デザインは全2種

　今回数量限定で登場したのは、パッケージのアルミ缶にサンリオの人気キャラクターをあしらった保湿クリームの新デザイン全2種。

　ラインナップは、今年30周年を迎えたポムポムプリンの記念デザインをあしらった「ポムポムプリン 30th アニバーサリー」と、どこか懐かしさを感じるストライプ柄に、たくさんのいちごとサンリオキャラクターズが描かれている「サンリオキャラクターズといちご」がそろう。

　なお、「スチームクリーム」では、さまざまなサンリオキャラクターのデザイン缶を販売中。乾燥しがちな冬の季節にいかがだろう。