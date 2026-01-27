¡Ö»à¤ó¤Ç¤âÂÇ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸å¤í¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¡Ö1ÈÖ¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¦¡×¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤Ë°ÕÍß¡¡
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î1ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£27Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿µåÃÄOB¤Î¸Þ½½Íò»á¤«¤é¡Ö1ÈÖ¶áÆ£¡×¤ò¿ä¾©¤µ¤ì¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1ÈÖ¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡À¤³¦°ì¤òÃ£À®¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¡¢¶áÆ£¤ÏÁ´7»î¹ç¤Ç2ÈÖ¤òÂÇ¤Á¡¢ÂÇÎ¨3³ä4Ê¬6ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¡¢º£Ç¯¤«¤éÆ±¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å¤éÄ¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë²ó¤¹¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ç¡¢1ÈÖ¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÌò³ä¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°ÜÀÒ¸å¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤âºßÀÒ11Ç¯´Ö¤Ç¤ï¤º¤«18»î¹ç¤È·Ð¸³¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò4ÅÙ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¾å°ÌÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢ºÇÅ¬Ç¤¤À¡£¡Ö½ÐÎÝ¤·¤ÆÎÝ¤ò¤Ë¤®¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¸å¤ËÂ÷¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÇ½ç¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡×¡£¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö°ìÈÖ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÊÂçÃ«¡ËæÆÊ¿¤Î¸å¤òÃ¯¤¬ÂÇ¤Ä¤«¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë»à¤ó¤Ç¤âÂÇ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤½¤¦¤À¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë