¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ä
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤È·ëº§¡¢º£ÅßÂè1»ÒÃÂÀ¸Í½Äê¡Ä¡£36ºÐÇÐÍ¥¤Îà¿·Ç¯½éÅê¹Æá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4·î¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÅÄº¿¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï²¬ÅÄ¾À¸¡£·»Äï¤ò±é¤¸¤ë¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤ò»¦³²¤µ¤ì»ö·ï¤Ï»þ¸ú¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â·»Äï¤Ï·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤êÈÈ¿Í¤òÃµ¤·½Ð¤¹Êª¸ì¤Ç¤¹¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ò¤§¡Á‼ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿!¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Öµ×¡¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä!¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡²¬ÅÄ¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë¹âÈª½¼´õ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯7·î¤Ë¤Ï¹âÈª¤¬Âè1»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ç¡¢Åßº¢¤Î½Ð»º¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£