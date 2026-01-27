【広島１区】（届け出順）

山田 肇（３６）参政・新

産原 稔文（５８）無所属・新

川田 海栄（２８）中道・新

中原 剛（６９）共産・新

岸田 文雄（６８）自民・前

黒木 貞彦（８３）無所属・新

楾 大樹（５０）れいわ・新

●山田 肇候補（３６）参政・新

「消費税は、特定の税率を、品目の税率を下げるのではなくて下げるならすべての税率、できるならばもう消費税はやめてしまおう。かつてのような素晴らしい日本にしていく、１つの手段としての消費税の減税、消費税の撤廃」

●産原 稔文候補（５８）無所属・新

「問題点や矛盾点、無駄遣いしているところなど素人目線、庶民目線だから言えることがあると思っています」

●川田 海栄候補（２８）中道・新

「今の政治家達にあすの支払いに震える中小企業の皆さんの気持ちが分かりますでしょうか。皆さんの使えるお金を増やす経済政策を実施し具体的には食料品の消費税を恒久的にゼロにする。働ければ報われる当たり前の社会を私は実現したい」

●中原 剛候補（６９）共産・新

「国民の暮らし守れ平和を守れ人権を守れ。消費税は廃止を目指して緊急に５％。大金持ち 富裕層に応分の負担をいただいて大軍拡はストップ.。こうやってひとつひとつの課題を実現してまいります」

●岸田 文雄候補（６８）自民・前

「岸田政権は一昨年退陣をしました。しかし私はあの時やろうとした政策、やり残した政策、これは立場が変わってもなんとしても完成させたい、実現したい」

●黒木 貞彦候補（８３）無所属・新

「新しく２％の消費税を創設する。仕入れ税額控除のない２％の消費税を新しくつくる」

●楾 大樹候補（５０）れいわ・新

「防衛費も激増中、そういう路線を高市政権は更にどんどん押し進めていこうとそういう方向に走っていこうとしています。平和を願う広島の皆さんそんな政治を許していいんですか。私たちのための生活のためのそんな政治を私たちの手で取り戻そうではありませんか」