【広島２区】（届け出順）

平口 洋（７７）自民・前

佐藤 由紀子（５０）参政・新

福田 玄（４４）国民・前

岡田 博美（６６）共産・新

●平口 洋候補（７７）自民・前

「自動車産業とカキの産業、これをなんとかするというのがお約束できる第一点だと思います。私はできるだけひとりひとり、みなさん方のご意見を聞きお話を聞いて、国政に生かすように努力をしてまいりました」

●佐藤 由紀子候補（５０）参政・新

「外国人の方がなんの制限もなく土地を買っていかれる実態をまさに実務として経験しました。日本の法整備をちゃんとしたいと思っています」

●福田 玄候補（４４）国民・前

「ガソリンの暫定税率の廃止でガソリン代安くする実現をすることができました。１０３万円の壁、所得税の基礎控除１７８万円に拡大をする。このことも実現させていただきました。引き続いてもっと手取りを増やすその政策を掲げます今回の選挙」

●岡田 博美候補（６６）共産・新

「消費税のゼロを目指してまずは一律して５％への減税、インボイスの廃止を求めます。財源についても大企業、大金持ち減税優遇をやめればそれを財源にあてることができます」