¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ä¥Ò¥²¤ÇÊÑÁõ¡ÄÂáÊá¤Î¡È¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡É²ñÄ¹¤ÎÃË¡Ê40¡Ë¤ò±©ÅÄ¤Ë°ÜÁ÷¡Ö±âÈþ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡×¸ø³«¼êÇÛ¤Ç1Ç¯¤Î¡ÈÆ¨Ë´·à¡É½ªÎ»
Á´¹ñ¤Ë¸ø³«¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¥È¥Ã¥×¤ÎÃË¡Ê40¡Ë¤¬26ÆüÌë¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î±âÈþÂçÅç¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼êÇÛ¼Ì¿¿¤ÈÈæ¤Ù¡¢È±¤¬3Ñ¤Û¤É¿¤Ó¡¢¥Ò¥²¤âÀ¸¤ä¤¹¤Ê¤ÉÊÑÁõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤ï¤º¤«5Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡È1Ç¯¤ÎÆ¨Ë´·à¡É
¹õ¤Î¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢·Ù»¡½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÃË¡£
¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâºÇÂç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î²ñÄ¹¡¢¾®Èª´²¾¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢Ìó1Ç¯´Ö¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢26Æü¤ËÀøÉúÀè¤Î¼¯»ùÅç¡¦±âÈþÂçÅç¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢27Æü¸á¸å5»þÁ°¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÃå¤¤¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤¬¸ø³«¼êÇÛ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«5Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿Æ¨Ë´·à¡£ÊÑÁõ¤·¤Æ¡¢ÀøÉúÀè¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤¬¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ï¡¢1500¿Í¤Û¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£
½÷À¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾Ò²ðÎÁ¤ò°ãË¡¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¼ê¸ý¤ÇÌó44²¯±ß°Ê¾å¤Î¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤Ï2023Ç¯7·î¡¢ÈË²Ú³¹¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤Ë60Ëü±ß¤Î¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤òÊ§¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Ò¥²¤Ê¤É¤ÇÊÑÁõ
·Ù»ëÄ£¤Ï2025Ç¯1·î¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Î´Ø·¸Àè¤ò¶¯À©ÁÜºº¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤ÎÄ¾Á°¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¡£
1Ç¯·Ð¤Ã¤¿1·î21Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ø³«¼êÇÛ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
5Æü´Ö¤Ç30·ï¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ºë¶Ì¸©¤ä´ØÀ¾ÃÏÊý¡¢¤µ¤é¤Ë¶å½£ÃÏÊý¤Ê¤É¤Ç¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂáÊá¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢23Æü¤ËÆ¿Ì¾¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö±âÈþ¤ÎÊý¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë10¿Í¤ÎÁÜºº°÷¤¬±âÈþÂçÅç¤ËÆþ¤ê¡¢¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢26ÆüÌë¤Ë¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤òÈ¯¸«¡¦ÂáÊá¤·¤¿¡£¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤Ï26ÆüÌë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁÜºº°÷¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼êÇÛ¼Ì¿¿¤ÈÈæ¤Ù¡¢È±¤¬3Ñ¤Û¤É¿¤Ó¡¢¥Ò¥²¤âÀ¸¤ä¤¹¤Ê¤ÉÊÑÁõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ¨Ë´Ãæ¤Ï¡ÖÌÚ»³¡×¤ä¡ÖÀ¾ÅÄ¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¡£ÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤¿±âÈþÂçÅç¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¡¢1·î21Æü¤«¤é2·î3Æü¤Þ¤Ç½ÉÇñÍ½Ìó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¤Ï²¿¤âÏÃ¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²õÌÇ¤Ë¸þ¤±¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£
